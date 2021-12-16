مشاركة “اقتصاد جامعة طبرق” في خطة دعم البلديات في ليبيا

شاركت جامعة طبرق ممثلةً بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع المجلس البلدي طبرق، في أعمال المرحلة الأولى من خطة دعم البلديات في ليبيا المنعقدة في الجمهورية التونسية.

وقال المكتب الإعلامي لجامعة طبرق، إن هذه المشاركة تأتي بعد عمل متواصل للجنة إعداد الخطة التنموية لبلدية طبرق، والتي باشرت عملها قبل 4 أشهر وعُرضت بتنفيذ المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي Giz وبالشراكة مع وزارة الحكم المحلي بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وبرعاية شركة Libya Desk وآفاق ليبيا للاستشارات والأبحاث.

وأشار المكتب الإعلامي عبر موقع الجامعة إلى تميز بلديتي طبرق وشحات عن البلديات الأخرى، باستكمال المرحلة الأولى من الخطة، حيث تم تقديم عرض مراحل عمل اللجنة خلال الفترة السابقة، وقد تضمن العرض نبذة عن بلدية طبـرق، واجتماعات اللجنة، وتحديات ومعوقات اللجنة، وتحليل سوات sowt واختيرت جامعة طبــــــــرق كنموذج للتحليل، كما كان من ضمن البرنامج ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي.

وتجدر الإشارة إلى أنه من أبرز مستهدفات الخطة، المساهمة في تعزيز اللامركزية والحكم المحلي الرشيد، وقد استهدف البرنامج 9 بلديات في شرق البلاد، هي بنغازي وطبــــــــرق وشحات والبيضاء وجالو واجخرة واجدابيا والبريقة، إضافةً إلى مصراتة.

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