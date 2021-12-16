البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة تبحث آلية الحفاظ على الأصول الليبية وإدارتها

نيويورك 16 ديسمبر 2021 (وال)- عقدت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، اجتماعًا تحضيريًا مع وفد المؤسسة الليبية للاستثمار، لمناقشة التنسيق والتشاور حول أهم ما سيُطرح خلال اجتماع المؤسسة مع لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1970/2011 بشأن ليبيا أو ما يُعرف بلجنة الجزاءات .

كما عُقد عقب ذلك اجتماعًا بين الجانب الليبي ورئيس وأعضاء من بعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك – الرئيس الحالي للجنة العقوبات بمجلس الأمن، من أجل مناقشة أهم المشاكل والتحديات التي تُواجه المؤسسة الليبية للاستثمار.

كما بحث الجانبان الحلول المقترحة من أجل ضمان الحفاظ على الأصول الليبية وإدارتها، وحمايتها من محاولات بعض الدول التعدي عليها. (وال)

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