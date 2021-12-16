” علي العابد ” يتوجه بزيارة إلى دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي

توجه وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” بزيارة لدائرة الموارد البشرية بحكومة دبي والوفد المرافق، حيث كان في إستقباله مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي “عبدالله بن زايد” الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية “” علي بن سباع المري” مدير ادارة التعليم التنفيذي بكلية محمد بن راشد للادارة الحكومية” عائشة الشامسي” .

حيث تم خلال الزيارة عقد اجتماع ومناقشة عدد من المواضيع العامة، وكذلك تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الإهتمام المشترك، كما اطلع الوزير على الاجراءات ووالمشاريع والمبادرة التي تعمل عليها دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي وعدد من المؤسسات الحكومية.

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