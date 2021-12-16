وزير الإسكان والتعمير يبحث المشاكل التي تُواجه البنية التحتية ببلدية بنت بيه

طرابلس 16 ديسمبر 2021 (وال)- أكد وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، على اهتمام الوزارة بمناطق ومدن الجنوب بشكل خاص، نظرًا لما تُعانيه من نقص في الخدمات .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، عددًا من أعيان وحكماء بلدية بنت بيه وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة .

وقال الغاوي إن وزارة الإسكان ستعمل على تضمين كافة المشروعات التي تُعالج المختنقات، وتدعم البني التحتية في موازنة الوزارة للعام 2022 م، وذلك ضمن برنامج “عودة الحياة ” للمشاريع التنموية المعلن عنه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة .

وتم خلال اللقاء – الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون الأعمار عبد المنعم محمد الزروق، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد – استعراض مشاكل ومعاناة أهل الجنوب بشكل عام وبلدية بنت بيه بشكل خاص، خاصة مشاكل البناء خارج المخططات ومشاكل المياه والبني التحتية والمرافق ببلدية بنت بيه . (وال)

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