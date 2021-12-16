وزير المواصلات يبحث مع بلدية طرابلس المركز سبل معالجة الاختناقات المرورية والاستمرار في الأعمال القائمة وفق برنامج عودة الحياة

التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الخميس، بعميد بلدية طرابلس المركز “ابراهيم الخليفي” وعضو المجلس البلدي “فيصل اشنيبة”، وبحضور وكيل ديوان الوزارة والنقل البحري “وسام الادريسي” ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي “خالد السويسي” .

تناول اللقاء مناقشة مشروعات المواصلات المتعلقة بمحيط داخل بلدية طرابلس، كما تم استعراض المشاكل المتعلقة بالكورنيش البحري والميناء والكباري والطرق وجسور المشاة وغيرها من المشروعات التي تحتاجها البلدية لخدمة المواطن، حيث تم تباحث سبل معالجة الاختناقات المرورية والاستمرار في الأعمال القائمة وفق برنامج عودة الحياة .

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