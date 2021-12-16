وزارة الشباب تتابع مع الشركات المنفذة سير أعمال مشاريع التنمية

اجتمع مدير إدارة المشروعات بوزارة الشباب “إبراهيم اعبيد” اليوم الخميس، مع مهندسي الشركات المنفذة لمشروعات صيانة وتطوير المرافق الشبابية، وبحضور مسؤولي المرافق الشبابية المستهدفة .

تناول الاجتماع مناقشة سير العمل ومطابقة المواصفات الفنية والشروط العامة لتنفيذ المشروعات، وكذلك الإطلاع على نسب الإنجاز بهذه المشروعات.

حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على توحيد النمط والأسلوب المتبع في كافة المشاريع والجودة المطلوبة وعينات المواد المستخدمة في التنفيذ، وكذلك الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروعات.

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