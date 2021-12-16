النيابة العامة تأمر بحبس رئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمارات والخدمات السابق إحتياطياً على ذمة التحقيق لتعمده الإضرار بالمصلحة العامة

‏تلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغاً من رئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمارات والخدمات، وذلك بشأن واقعة ولوج عدد من الأشخاص إلى إحدى العقارات العائدة لها في مدينة بنغازي واخدهم في إزالة الأبنية والمنشآت‏ .

وبحسب شركة البنية للاستثمار والخدمات من الشركات المملوكة للشركة الليبية للإتصالات وتقنية المعلومات القابضة ؛ كما يتمثل غرضها في ‏استثمار وبناء وتشيد وتملك وصيانة وتشغيل المنشآت البنى التحتية للشبكات الرئيسية والفرعية المستخدمة في خدمات الاتصالات.

‏كما وجه النائب العام “الصديق الصور” أحد وكلائه بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، وذلك ‏في إطار التحقيق ‏ومن بين عدة اجراءات ‏أخصها استجواب رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، وكذلك استبيان للنيابة العامة ‏أن هذا الأخير ‏أبرم عقد إيجار مع شركة بابل للاستثمار العقاري لمدة ثلاثين سنة مقابل أجرة قدرها نصف دينار عن المتر الواحد ‏وتعمد عدم أدراج العقد ضمن بيانات شركة البنية وتجاوز واجب إحاطة لجنة متابعة العقارات ببيانات المستأجر ومدة المنفعة وقيمة الأجرة المستحقة .

‏وفي الختام انتهى التحقيق إلى الأمر بوقف أعمال الإزالة والإنشاء وأمر بحبس المتهم إحتياطياً على ذمة التحقيق لتعمده الإضرار بالمصلحة العامة، وكذلك إمعانه في إساءة ‏استعمال سلطة الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة للغير .

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