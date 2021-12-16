“الغاوي” يؤكد على اهتمام الوزارة بمنطقة الجنوب بشكل خاص نظراً لما تعانيه من نقص في الخدمات

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي” اليوم الخميس، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الإعمار “عبدالمنعم الزروق” ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير “محمد الشريف”، مع أعيان بلدية بنت بيه .

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض مشاكل ومعاناة أهل الجنوب بشكل عام وبلدية بنت بيه بشكل خاص، خاصة مشاكل البناء خارج المخططات ومشاكل المياه والبنى التحتية والمرافق ببلدية بنت بيه .

كما أكد “الغاوي” على اهتمام الوزارة بمنطقة الجنوب بشكل خاص نظراً لما تعانيه من نقص في الخدمات، وأن الوزارة ستعمل على تضمين كافة المشروعات التي تعالج المختنقات وتدعم البنى التحتية وتعد أولوية لدى المواطنين في موازنة الوزارة للعام 2022 م، وضمن برنامج (عودة الحياة) للمشاريع التنموية المعلن عنه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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