خاص: المدير التنفيذي لشركة عرابية يصرح حيال تأمين على الأخطار الإلكترونية في ليبيا

صرح المدير التنفيذي لشركة عرابية واستشاري تنظيم الحدث “السيد حسن شعلان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال حدث تأمين على الأخطار الإلكترونية في ليبيا قائلا: أصبح التأمين الإلكترونية آمر مفروض في الواقع الحالي لتطور السوق المالي، وكذلك أصبح متجه بالكامل للمعاملات الإلكترونية في ظل تداعيات أزمة كورونا، مثل أزمة عام 2020 تم استثمار 2 ترليون دولار في مجال It لتداعيات أزمة كورونا.

وأضاف بالقول: قطاع التأمين في الوقت الحالي بعيد كل البعد عن هذا المجال، حيث تضخم بسرعة كبيرة، ويجب أن يكون هناك وثائق تأمين أو ما يأمن المعاملات ويشملها قوانين التأمين بشكل هام.

وتابع بالقول: الإجراءات داخل الشركات بعيدة عن المجال لأسباب كثيرة، كما أن الهدف من هذا الموضوع هو لفت الأنظار، حيث نقوم بتوجيه المشرع والشركات التأمين بأنه أصبح واقع للدخول به ولا نستطيع انتظاره أكثر من ذلك، وتم اخده من شق إعلامي وشق It وأمن المعلومات ومن شق قانوني، وكذلك من الخبراء بدولة الأردن عن طريق برنامج “Zoom” والعديد من الأشخاص سبقت لها تجارب معنا .

وأكد على أنه يجب تسليط الضوء على المشكلة ولفت الأنظار، وكذلك يجب التحريك بسرعة وإذا لم يتم التحريك سيبدأ شئ من الماضي ويبدأ مقدمي الخدمات المالية الإلكترونية يبحثون عن حلول أخرى ليجدون مضلة تأمينية .

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