الوطنية للنفط تؤكد دعمها للمناطق المحيطة بالعمليات النفطية للمجمع النفطي بالزاوية

طرابلس 17 ديسمبر 2021 (وال) -وقع رئيس لجنة الإدارة لشركة الزاوية لتكرير النفط، الصادق الجرمي، ومن الشكرة المنفذة أشرف عبدالله، أمس الخميس، وبحضوررئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، عقد مشروع إنشاء “شبكة مياه بطول ( 13) كيلو متر، وانشاء خزان علوي بسعة ( 300 ) ألف لتر ” بمنطقة السميريات المجاورة لمصفاة الزاوية.



وحضر مراسم التوقيع أيضا، والذي جرى في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مدير إدارة التنمية المستدامة المؤسسة مختار عبد الدائم، وعضو لجنة الإدارة بشركة الزاوية عماد المختار، ومن أعيان وسكان المنطقة منصور احمد القمودي، والسيد رمضان عمر محمد، وعلي محمد زنبيل، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشاريع مجمع النفطي “الزاوية”، عمر البلعزي، البشير بن الحاج، ونصر الدين الأسطى، وعدد من المختصين بشركة مصفاة الزاوية والشركة المنفذة.

وفي مستهل الاجتماع الذي خصص لتوقيع العقد، رحب صنع الله، بالحضور من مدينة الزاوية، متمنيا أن يكون هذا المشروع باكورة موفقة لعدة أعمال لاحقة ترغب المؤسسة بتنفيذها، وذلك ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية في المناطق المحيطة بعملياتها النفطية بالزاوية، مشيرا اإلى أن المؤسسة تأمل التوسع وتنفيذ مشاريع عدة في المناطق المجاورة للمجمع النفطي بالزاوية وغيرها من المناطق، في حال توفر الظروف الملائمة وخاصة فيما يتعلق بشح الموارد المالية التي تخصص للمؤسسة، بالرغم من الأموال الناتجة عن النشاط النفطي والتي تحال للجهات المعنية بالدولة الليبية أولا بأول.

كما قدم أعيان وسكان منطقة السميريات بمدينة الزاوية، جزيل شكرهم للمهندس صنع الله، مثمنين جهوده في الحفاظ على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط، ثم استعرضوا بعض المختنقات التي تعاني منها المنطقة ومن ضمنها عدم توفر خدمات صحية ملائمة، والافتقار لمرفق صحي ملائم يخدم المناطق المجاورة للمصفاة، ومنها منطقة السميريات واسبان والعوزة وغيرها.

من جانبه، اكد مدير المؤسسة الوطنية للنفط، أن الشركة لن تتوانى عن فك مختنقات أهالي المنطقة، وفق المتاح لها من امكانيات، لكون مدينة الزاوية احدى مناطق عمليات المؤسسة بامتياز لوجود مصفاة الزاوية ومستودع شركة البريقة، وحقل خزانات شركة أكاكوس وكذلك شركة الخليج والميناء النفطي، وعدد من المقرات التابعة للمؤسسة، متمنيا المزيد من الاستقرار لكافة المناطق النفطية وكافة أنحاء ليبيا ، وخلق اجواء تشجع على الاستثمار والنمو والاستقرار.(وال طرابلس) ب خ / س خ.

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