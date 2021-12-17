اجتماع بين البعثة الليبية بنيويورك ووفد من مؤسسة الاستثمار

اجتمع أعضاء البعثة الليبية بنيويورك مساء الأمس مع وفد من المؤسسة الليبية للاستثمار ، وذلك تمهيداً للاجتماع المزمع عقده بين فريق من المؤسسة الليبية للاستثمار ولجنة من مجلس الأمن المتمثلة بموجب القرار 1970/2011 والخاص بلجنة الجزاءات بشأن ليبيا.

حيث يأتي هذا الاجتماع للتنسيق والتشاور حول أهم ما سيطرح خلال اجتماعهم مع لجنة مجلس الأمن.

كما تم عقد اجتما آخر عقب هذا الاجتماع جمع بين الجانب الليبي ورئيس وأعضاء من بعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك بإعتبارها الرئيس الحالي للجنة العقوبات بمجلس الأمن ، وتم نقاش أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار والحلول المقترحة من أجل ضمان الحفاظ على الأصول الليبية وإدارتها وحمايتها.

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