الارصاد: امطار متفرقة… وهذا موعد تساقط لـ”الثلوج” في ليبيا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 17/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن الارصاد الليبية فإن الاجواء تشهد سقوط امطار متفرقة من حين لاخر على المناطق الساحلية خاصةً الساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير تكون الحرارة منخفضة على مناطق الشمال حيث الحرارة القصوى على أغلب مناطق ليبيا تتراوح مابين (14 – 20) مْ، بينما لاتتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتاثر مناطق الشمال بكتلة هوائية باردة بداية من مساء الغد حيث تسجل الحرارة انخفاض على اغلب المناطق خصوصا على المرتفعات الجبلية مع احتمال تساقط خفيف لثلوج على مرتفعات الجبل الاخضر يوم الاحد. والله أعلم.