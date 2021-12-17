مطالب ليبية بتعديل قانون عقوبات مجلس الأمن لحماية الأصول

اجتمع وفد من المؤسسة الليبية للاستثمار مع أعضاء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، الخميس، بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني.

وقدم رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، خلال الاجتماع، إحاطةً حول الجوانب المنجزة من الخطة الاستراتيجية المعتمدة، كما دعا إلى معالجة بعض الآثار السلبية لنظام الجزاءات؛ بهدف الحفاظ على الأصول الليبية، وذلك من خلال تعديل فقرات واردة بقرار مجلس الأمن.

وسلّط رئيس المؤسسة الضوء على المحاولات التي تقودها بعض الدول لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم.

من جانبه، أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن العديد من التقارير أثبتت تعرض الأصول الليبية لخسائر مستمرة، واستغلال بعض الدول للوضع في ليبيا، ووضع يدها على هذه الأموال.

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