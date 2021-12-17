مدير شركة MIC يكشف لصدى تعاملاتهم مع أكبر شركة تأمين في لندن

صرح المدير العام لشركة “MIC” ناجي بن طالب لصحيفة صدى الاقتصادية من خلال مشاركته بورشة عمل عنوانها ” التأمين على الأخطار الإلكترونية في ليبيا” قوله: إن هذا التطور موجود على مستوى العالم ولكن المخاطر هي موضوع هذه الندوة ،من خلال التقنية والصناعة توجد الكثير من المخاطر من خلال الهاتف النقال أو سمارت فون، اليوم يمكنك القيام بعمليات البيع والشراء وسحب الأموال بمبالغ كبيرة وبعملات مختلفة وقد ينتج هذا عن طريق شبكة التواصل الإنترنت .

وأضاف بن طالب إن هذه التقنيات ينتج عنها الكثير من المخاطر وهذا يتطلب خطوط دفاع فيما يسمى بإدارة الخطر وعلى المؤسسات أن تقوم بإجراءات لحماية هذه الجهات والتقليل من المخاطر .

وكشف بن طالب لصدى الاقتصادية بالقول: إننا كاشركات تأمين لدينا علاقات بما يسمى بسوق إعادة التأمين في الخارج في الأسواق العالمية ومن هذه الأسواق أكبرها سوق لندن للتأمين الموجود في هيئة “اللويدز” كما أننا تربطنا علاقات بشركات أخرى في ألمانيا وآراء التأمين هو نشاط دولي وعالمي ينبغي أن تكون له وثيقة تأمين تحمي هذه المؤسسات المصرفية و الشركات المالية .

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