مجموعة العمل الاقتصادية تؤكد أهمية توحيد المصرف المركزي

شددت مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين على أهمية وجود مصرف مركزي موحد للعملية السياسية في ليبيا وضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأعرب سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الى جانب المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز، كرئاسة مشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية، أعربوا عن رغبتهم واستعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد المصرف المركزي من خلال تقديم المساعدة الفنية، وهو ما يتطلب إجراء المزيد من المشاورات في الفترة المقبلة.

هذا واتفقت مجموعة العمل الاقتصادية بحسب بيان للبعثة الأممية الجمعة، على الاجتماع مجددا بشأن مصرف ليبيا المركزي في شهر مارس القادم، لتقييم أداء المرحلة الأولى من جهود إعادة توحيد المصرف، بحسب البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار