“وليامز” تبحث مع مجموعة العمل الاقتصادية جهود إعادة توحيد “المركزي”

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، وسفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، على هامش اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين؛ من أجل بحث سير توحيد مصرف ليبيا المركزي.

ولخّص “الصديق” و”الحبري” آخر التطورات في عملية إعادة التوحيد منذ أن قدمت “ديلويت” المراجعة المالية وخارطة طريق إعادة التوحيد في الجلسة العامة الأخيرة في التاسع من سبتمبر، معربَيْن عن ضرورة إعادة توحيد البنك المركزي دون تأخير.

وأكد المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية على أهمية إعادة توحيد البنك المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدوا استعدادهم لتقديم المساعدة الفنية لجهود إعادة التوحيد.

وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى في مارس المقبل؛ لتقييم حالة المرحلة الأولى من إعادة التوحيد.

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