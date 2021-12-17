على خطى “كورونا”.. متحورات جديدة من فيروس الإنفلونزا

قالت شبكة “سي إن إن” الأميركية، أمس الخميس، إن دراسة جديدة أظهرت أن أحد سلالات الإنفلونزا قد تحورت إلى شكل لا يمكن للقاحات الحالية مكافحته بشكل فعال، إلا أنها يمكن أن تخفف من شدة أعراضه.

واعتبر الباحث سكوت هينسلي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة بنسلفانيا الأميركية، أن ذلك المتحور يعدّ بمثابة أخبار سيئة للقاحات الحالية.

وقد تفسر هذه الدراسة تفشي فيروس الإنفلونزا في جامعة ميتشيغن الأميركية في نوفمبر الماضي، مسبباً إصابة أكثر من 700 شخص، 26% منهم تلقوا تطعيماً ضد الإنفلونزا.

وأضاف “هينسلي” أن الفيروس يتحور باستمرار، بشكل يفوق أي فيروس آخر، بما في ذلك فيروس “كورونا”، محذراً من انتشار سلالات مختلفة منه في الوقت نفسه.

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