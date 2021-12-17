اقتصاد

الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً عند 16 ليرة للدولار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت الليرة التركية انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار اليوم الجمعة، غداة يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجدداً، في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهبطت الليرة بمعدل 2%، لتسجل 16 ليرة مقابل الدولار، مقارنة مع إغلاقها عند 15,675 ليرة يوم الخميس.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار مائة نقطة بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر إلى 500 نقطة، وهو ما يُقلّل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

وألمح البنك إلى أنه سيوقف خفض الفائدة لمراقبة تداعياته في الأشهر الثلاثة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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