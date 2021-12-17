“المركزي اللبناني” يبدأ بيع الدولار للبنوك بسعر الصرف المُعلن

قرر مصرف لبنان المركزي البدء في بيع الدولار للبنوك التجارية “على أساس سعر الصرف المُعلن على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة”.

وذكر بيان لـ”المركزي” أن المصرف سيسمح أيضاً للمودعين بتحويل الليرة اللبنانية التي يسحبونها من ودائعهم إلى الدولار أيضاً بسعر الصيرفة.

ولن يتسنّى للمُودعين الوصول إلى حساباتهم الدولارية منذ بداية الأزمة المالية في لبنان في أواخر عام 2019، ولا يمكنهم السحب إلا بالليرة اللبنانية بسعر ثابت.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مصرف لبنان سيزوّد البنوك بحصتها النقدية لما تبقى من ديسمبر بالدولار الأميركي، بدلاً من الليرة، في إطار إجراءات لكبح التراجع الحاد في العملة المحلية.

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