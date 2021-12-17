اقتصاد

“المنقوش” تبحث مع وزير خارجية تشاد العلاقات الثنائية بين البلدين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” على هامش قمة الشراكات التركية الأفريقية بإسطنبول بعقد اجتماع اليوم الجمعة مع وزير خارجية جمهورية تشاد محمد زين شريف ، وذلك لبحث العلاقات الثنائية ، وسُبل تعزيز التعاون المشترك وأمن الحدود .

وفي هذا السياق أكدت المنقوش على أن أمن الحدود يعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية ، وأشارت إلى أن الأمن بوجه عام هو المدخل للاستقرار والتنمية.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى أهمية العمل المشترك لتأمين الحدود لمنع أية تجاوزات أو خروقات أمنية ، ووقف عمليات التهريب ومواجهة عصابات الاتجار بالبشر .

كما جري الحديث أيضاً عن إمكانية تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود بالتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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