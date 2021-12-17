“المنقوش” تبحث مع وزير خارجية تشاد العلاقات الثنائية بين البلدين

قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” على هامش قمة الشراكات التركية الأفريقية بإسطنبول بعقد اجتماع اليوم الجمعة مع وزير خارجية جمهورية تشاد محمد زين شريف ، وذلك لبحث العلاقات الثنائية ، وسُبل تعزيز التعاون المشترك وأمن الحدود .

وفي هذا السياق أكدت المنقوش على أن أمن الحدود يعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية ، وأشارت إلى أن الأمن بوجه عام هو المدخل للاستقرار والتنمية.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى أهمية العمل المشترك لتأمين الحدود لمنع أية تجاوزات أو خروقات أمنية ، ووقف عمليات التهريب ومواجهة عصابات الاتجار بالبشر .

كما جري الحديث أيضاً عن إمكانية تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود بالتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.

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