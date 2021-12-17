النائب العام يوجه أعضاء قسم ضبط الشؤون المعلوماتية والاتصالات حيال واقعة قتل المواطن “فوزي هروس”

وجه النائب العام أعضاء قسم ضبط الشؤون المعلوماتية والاتصالات حيال واقعة قتل المواطن “فوزي هروس” رمياً بالرصاص أثناء تأديته للعمل المسند إليه في الشركة العامة للكهرباء، وذلك بمباشرتهم إجراءات تحليل ورصد البيانات المتوافرة ومتابعة نشاط المشتبه بهم كافة حتى الوصول إلى تحديد هويتهم بشكل ناف للجهالة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم .

هذا وقد أسفر الإجراء في وقت لاحق على إدراك عناصر القسم غاية تحديد هوية الجناة وضبطهم بالتعاون مع مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية .

كما تبين للنيابة العامة من خلال نتائج الإجراءات المتخذة أن الجناة شكلوا عصابة إجرامية وتعمدوا ارتكاب ما يزيد عن عشرين واقعة مجرمة تندرج تحت النماذج القانونية لجرائم القتل والحرابة والخطف والسرقة بالإكراه .

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