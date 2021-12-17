رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة يشارك بفعاليات الدورة الثالثة “للقمة العالمية لريادة الأعمال”

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” والوفد المرافق له، بالجمهورية التونسية، بالمشاركة في مراسم إنطلاق فعاليات الدورة الثالثة (للقمة العالمية لريادة الأعمال) تحت عنوان ” قمة بوابة ليبيا لريادة الأعمال” القمة الليبية الأولى لريادة الاعمال و التقنيات الحديثة”

كما تنطلق أشغال الدورة الثالثة للقمة العالمية لريادة الأعمال بمشاركة أكثر من 15 دولة و200 رائد أعمال أجنبي، وأكثر من 3000 مؤسسة ناشئة من أفريقيا والشرق الأوسط و أكثر من 70 صندوق إستثماري بالشراكة مع الحكومة التونسية، البنك المركزي التونسي و مؤسسات اقتصادية ليبية مختلفة و عدد من المنظمات الدولية في دورة خاصة بدفع الشراكة التونسية الليبية الخليجية.

حيث تنتظم هذه التظاهرة بالشراكة مع البرنامج الوطني الليبي للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وكذلك تنظيم من مؤسسة “ستارتاب غايت” أو بوابة الريادة” وهي منظمة تأسست سنة 2018، بتأطير وتطوير رواد الأعمال والشركات الناشئة والمتوسطة ذات القدرات الابتكارية العليا في افريقيا والشرق الأوسط.

وكذلك ستخصص هذه الدورة لدفع الشراكة والتكامل بين رواد الأعمال والشباب الكفء من ليبيا وتونس والخليج العربي، وكذلك سيقع خلالها استضافة أكبر حاضنات الشركات الناشئة في ليبيا وتونس والخليج العربي بالإضافة الى مجموعة مختارة من أفضل الشركات الليبية والخليجية الصغرى والمتوسطة.

وستسعى القمة العالمية الثالثة لريادة الأعمال إلى تعزيز التكامل والتطوير المهني لرواد الأعمال الشباب من خلال بناء علاقات بين الدول هدفها تعزيز التنمية المستدامة والازدهار المشترك، كما ستساهم وبشكل فعال في توجيه وإستقطاب الكثير من الاستثمارات للدولة الليبية

كما تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وتعزيزها عبر إنشاء صناديق إستثمارية مشتركة بين البلدان، وإستقطاب هذه الصناديق للسوق الليبية، وكذلك يتضمن برنامج الدورة، تنظيم ندوات دولية حول آليات التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم ودعم للشركات الناشئة المتعددة الجنسيات مع أفضل الخبراء العالميين الذين يمثلون هياكل إستثمارية كبيرة حول العالم.

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