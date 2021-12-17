📹 “يسر باي”.. المصرف التجاري يُطلق خدمة دفع إلكتروني جديدة

“يسر باي”.. خدمة دفع إلكتروني جديدة يُطلقها المصرف التجاري وتصل إلى مدينة سرت، بهدف تخفيف الازدحام والطوابير في المصارف لأجل التحويلات المالية.. وقام موظفو المصرف بحملة داخل أسواق المدينة للترويج للخدمة بين زبائن المصرف في ظل شح السيولة.. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير:

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