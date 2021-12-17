اقتصاد

📹 “يسر باي”.. المصرف التجاري يُطلق خدمة دفع إلكتروني جديدة

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“يسر باي”.. خدمة دفع إلكتروني جديدة يُطلقها المصرف التجاري وتصل إلى مدينة سرت، بهدف تخفيف الازدحام والطوابير في المصارف لأجل التحويلات المالية.. وقام موظفو المصرف بحملة داخل أسواق المدينة للترويج للخدمة بين زبائن المصرف في ظل شح السيولة.. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير:

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قناة 218 الليبية

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