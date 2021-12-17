الزناتي يشارك في ورشة فنيّة حول الصحة الإفريقية تحت شعار “تعزيز الشراكة من أجل التنمية والإزدهار المشترك”

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «علي الزناتي» اليوم الجمعة بالمشاركة في ورشة فنية حول سبل تعبئة القدرات والإمكانيات من أجل الصحة الأفريقية في عهد الأوبئة وما بعدها.

حيث نظمت الورشة من طرف وزارة الصحة التركية، على هامش أعمال القمة الثالثة للشراكة التركية – الإفريقية التي تنعقد يومي 17 و 18 من ديسمبر الجاري، وذلك تحت شعار «تعزيز الشراكة من أجل التنمية والإزدهار المشترك»، بمركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.

وفي ختام الورشة قدم الوزير تجربة ليبيا في مجال التصدي لوباء كوفيد-19 والنتائج المتحصل عليها في هذا الإطار.

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