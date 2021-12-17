شركة البريقة.. توزيع 14500 أسطوانة غاز طهي على نقاط البيع في طرابلس

خصصت شركة البريقة لتسويق النفط 14500 أسطوانة غاز طهي، في إطار تلبية الطلب في السوق المحلية ابتداءً من السبت.

وبحسب بيان الشركة الصادر الجمعة، فإن أسطوانات الغاز ستُوزّع على 69 نقطة بيع بالسعر الرسمي، والمُقدّرة بدينارين لكل أسطوانة، على أن تتم عمليات الإمداد غاز الطهي من مستودعات الهاني في مدينة طرابلس.

وكانت قد رست قبل أيام في ميناء طرابلس ناقلة المحروقات “غاز كونكورد“ التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية، وعلى متنها 5000 طن من غاز الطهي، مستوردة لصالح شركة البريقة لضمان الإمدادات لكافة محطات التوزيع.

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