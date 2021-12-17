مجموعة العمل الاقتصادية تؤكد الاتفاق على توحيد المصرف المركزي – أخبار ليبيا 24

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أصدرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية بشأن إعادة توحيد المصرف المركزي وإصلاحه بيانا الجمعة أكدت فيه اجتماها الأربعاء 15 دسيمبر بحضور مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وأوضحت المجموعة أنها بحثت جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي مع محافظه الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.

وأكدت أن المحافظ المركزي ونائبه قدما احاطة بشأن ما أحرز مؤخراً من جهود للدفع بعملية إعادة توحيد المصرف منذ الجلسة الأخيرة في 9 سبتمبر. وأن فرعا المركزي شكّلا فرقا فنية واتفقا على هيكل وتنظيم العمل الفني.

وتابعت أن المحافظ ونائبه أعربا عن توافقهما القوي على ضرورة إعادة توحيد المركزي دون تأخير. وشددت على أهمية وجود مصرف مركزي موحد للعملية السياسية الجارية، والفوائد التي سيحققه ذلك لاستقرار البلاد ومستقبلها.

في حين أكدت المجموعة ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية للبلاد

ولفتت إلى أن الرئاسة المشتركة للمجموعة وبعض أعضائها والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أعلنوا استعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد المصرف بتقديم المساعدة الفنية.

ونوهت إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق مجددا بشأن توحيد المركزي في مارس المقبل. لتقييم أداء المرحلة الأولى من جهود إعادة توحيد المصرف.

وكان المصرف المركزي الليبي قد قال أمس الخميس إن محافظ المصرف ونائبه عقدا اجتماعا عبر الفيديو. مع عدد من سفراء الدول ضمن مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين. في حضور المستشارة الخاصة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

في حين أوضح المصرف، أن الاجتماع يأتي في إطار آخر المستجدات في ملف توحيد مصرف ليبيا المركزي. وأضاف، أن الصديق الكبير وعلي الحبري بحثا الأربعاء خلال الاجتماع سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.