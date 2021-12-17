“الزني” يشارك في افتتاح عدد من مشاريع عودة الحياة ببلدية المشاشية

قام وزير الشباب “فتح الله الزني” رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف “رمضان أبوجناح” يوم أمس الخميس بالمشاركة في افتتاح عدد من المواقع الإدارية المتكاملة ببلدية المشاشية ضمن خطة عودة الحياة لحكومة الوحدة الوطنية .

وأجريت خلال الزيارة جولة ميدانية بالبلدية للاطلاع على المباني التي أنشأت ،والتي يتجاوز عددها 45 مبنى إداري وخدمي وسكني، من بينها مبنى المجلس البلدي المشاشية ومسجد، ومستشفى ،و محكمة ومركز شرطة، وملعب رياضي لشباب البلدية ، وذلك برعاية من حكومة الوحدة الوطنية وفي إطار إحياء المشاريع التنموية في كافة ربوع ليبيا .

كما تم وضع حجر الأساس لتدشين مشروع الطريق الاستراتيجي الرابط بين العوينية والشقيقة بطول 45 كم ، والإعلان عن الانطلاق في تنفيذه .

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