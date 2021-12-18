الارصاد: كتلة هوائية باردة وامطار واسعة.. والثلوج تتساقط على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 18/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير تتاثر اغلب مناطق الشمال بكتلة هوائية باردة يصحبها هطول امطار خاصة على المنطقة الممتدة من ( طرابلس حتى طبرق والعديد من مناطق شمال ليبيا ) أغلبها خفيفة إلى متوسطة ومن المتوقع أن تكون بكميات جيدة إلى غزيرة على بعض مناطق الشمال الشرقي مما تسبب في جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في المناطق المنخفظة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد ومن المتوقع تساقط ثلج خفيف يوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير درجات الحرارة القصوى هذا اليوم تتراوح مابين (15 – 20) مْ على أغلب مناطق ليبيا ، ولاتتجاوز (13) مْ على المرتفعات الجبلية وتتجه للانخفاض هذه الليلة ويوم الغد على جميع مناطق البلاد خاصة الشمال الشرقي مع رياح نشطة وباردة نسبيا حيث تكون درجات الحرارة العظمى مابين (09 – 13) مْ على المناطق من الخليج إلى أمساعد ولاتتجاوز (07) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر. والله أعلم.