20 مشاركة دولية في مؤتمر الاتجاهات الحديثة في التسويق

بنغازي 18 ديسمبر 2021 (وال) _ انطلقت صباح اليوم السبت فاعليات المؤتمر الثاني لكلية الإقتصاد، و الذي خصص هذا العام للاتجاهات الحديثة لتسويق، على مدار يومين.

هذا وأقيم المؤتمر بمشاركة دولية متمثلة في (بريطانيا و فلندا و الجزائر و تونس و العراق و لبنان ومصر و سوريا) ومحلية متمثلة في (البيضاء و بنغازي و اجدابيا و طبرق و سبها و طرابلس و مصراتة)، بواقع 30 ورقة اعتمدتها اللجنة العلمية.

و حضر المؤتمر وزير التخطيط الدكتور فاخر بوفرنة و الدكتور عبد السلام المغربي عميد كلية الاقتصاد و العميد السابق، والدكتور بوبكر شريعة.

وصرحت الدكتورة أمال الشريف رئيس قسم التسويق بجامعة بنغازي و عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر للأنباء الليبية قائلة ( في وقت سابق قررت كلية الإقتصاد أن تخصص مؤتمر علمي لأحد الأقسام إيمانا بتداخل العلوم، فعلم التسويق حديث جدا و متداخل مع عدة علوم مثل علم النفس و الاجتماع، لحاجتنا لفهم سيكولوجية المستهلك.

وتابعت: على مدار يومين سوف نظهر أنواع وأوجه أخرى لتسويق غير واضحة لكثيرين، المعتقدين أنه يقتصر على البضائع و الخدمات ، و سنتناول التسويق السياسي و الرياضي و الاجتماعي و الموسيقي، فاليبيا لديها أثر هائل و لكن هناك صعوبة في استخراجه ومن أهم سفراءه للعبور العربي و الدولي هو الفنان حميد الشاعري، و أيضا الأستاذ ناصف محمود لديه ألحان عربية معروفة و صاحب فكر تسويقي، استخدامات التكنولوجيا لتحقيق تسويق ناجح ، وأهمها إستخدام الألعاب لمحاكات ذهن المستهلك.

وأكملت الشريف: هذا الإختصاص يعد حديث جدآ و لاتزال الأبحاث تجرى عليه و لم تأطر نظرياته بعد ، حيث قاعدة إعتماد المشاركات المحلية و الدولية، هو أن يثري و يضيف للقيمة العلمية التطبيقية للمؤتمر ومسجل باسم صاحبه.

و تناقش محاور المؤتمر نظرية Gamification كأدة تسويق تفاعلية ، التسويق المستدام ، التسويق في السياسة و الإعلام، استراتيجيات التسويق في المجالات المختلفة ، التنميط و التكيف في استراتيجيات تسويق السلع الغذائية قراءة في أسواق ليبيا و السعودية و مصر ، الفرص و التحديات لتسويق البرامج التلفزونية الليبية. (وال _ بنغازي) ه ش / ه ع

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