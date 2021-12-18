أبرز ما جاء في كلمة “المنقوش” خلال الاجتماع الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية

قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش يوم أمس الجمعة بحضور الاجتماع الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية في مدينة إسطنبول .

وأكدت المنقوش في كلمتها العزم على مواصلة التعاون المشترك بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية تركيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية رغم الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها والأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحولات التي تعيشها العديد من الدول والشعوب .

كما أشارت أيضاً إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية تركيا تمتد لسنوات طويلة من خلال حركة التجارة البينية ،وأن العلاقات الثقافية والاجتماعية وطيدة بين الجانبين ،وصلت أوجها عام 2008 عندما قرر الاتحاد الأفريقي اعتماد تركيا شريكاً استراتيجياً .

وقدمت كذلك لمحة لمسار العلاقات ومخرجات القمة الأولى بإسطنبول عام 2008 ، وقمة مالابو بغينيا الاستوائية عام 2014 ، حيث أكدت تلك المخرجات على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة في شتى المجالات.

واعتبرت المنقوش أن الشراكة الأفريقية التركية، وكذلك الشراكات الأخرى تساعد في خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة التي تطمح الشعوب الأفريقية إلى تحقيقها من خلال تنفيذ أجندة 2063.

أضافت مؤكدة على أن طموحات الشعوب كبيرة ولديها العزيمة والإرادة للتغلب على كافة التحديات والمصاعب من أجل بناء مستقبل زاهر ، من خلال شراكات اقتصادية مبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة في كافة المجالات .

وعبرت المنقوش في ختام كلمتها عن الاعتزاز بالانتماء الأفريقي، وقالت إن ليبيا التي ساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والإتحاد الأفريقي ، لن تذخر جهداً من أجل إنجاح الخطط والبرامج والمقررات التي ستعتمدها هذه القمة وتنفيذ السياسات التي يتم الاتفاق بشأنها لفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين الأفريقي والتركي .

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