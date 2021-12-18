“المنفي” يشارك في الافتتاح الرسمي لأعمال القمة الثالثة للشراكة التركية – الإفريقية

قام رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم السبت، بالمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثالثة للشراكة التركية – الإفريقية تحت شعار “تعزيز الشراكة من أجل التنمية والإزدهار المشترك”، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أكد “المنفي” على أن تلعب ليبيا دوراً أكبر في تطور العلاقات التركية الإفريقية، نظراً لموقعها الجغرافي باعتبارها من أهم البوابات البحرية للقارة الإفريقية، مشيراً إلى الظروف الدقيقة التي مرت بها ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، داعياً إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز استقرار ليبيا، من خلال دعم السلطة السياسية المؤقتة القائمة، المتمثلة في المجلس الرئاسي، لإنجاز الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية المناطة به، وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف.

كما أضاف بأن التجارب الاستعمارية التي مرت بها أغلب دول القارة الإفريقية، جعلتها حريصة كل الحرص على بناء علاقات خارجية سياسية واقتصادية، تحترم استقلاها وسيادتها وخياراتها الوطنية، وذلك ضمن المبادئ الدولية للشراكة بين الدول.

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