لجنة استثمار وتطوير معرض طرابلس الجديد تبحث أبرز المستجدات والخطة المستقبلية لمشروع معرض العامرية

عقدت اللجنة المشكلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (705)2021م باستثمار وتطوير معرض طرابلس الجديد، اليوم السبت اجتماعها الثاني بمنطقة العامرية برئاسة المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض أبو بكر قنونة، وبحضور أعضاء اللجنة عمداء البلديات كل من بلدية الزهراء العامرية وبلدية السواني، بالإضافة لحضور مسؤولين من الغرفة التجارية والمستشارين القانونيين.

كما تم مناقشة أبرز المستجدات والخطة المستقبلية التي سيتم العمل عليها، وإقامة احتفالية داخل أرض المعرض بالعامرية للكشف عن التصميم والإشهار عن الهوية الجديدة لهذا المعرض وسيتم دعوة بعض الوزراء والمسؤولين وعمداء من مختلف البلديات ورجال الأعمال وأهالي المنطقة، وسيتم توجيه دعوات للقنوات الإعلامية لتغطية الحدث.

وفي نهاية الاجتماع قام الحاضرون بزيارة ميدانية للأرض المخصصة والتي سيكون عليها المعرض.

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