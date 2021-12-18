لجنة استثمار وتطوير معرض طرابلس الجديد تعقد اجتماعها الثاني

ناقشت لجنة الاستثمار وتطوير معرض طرابلس الجديد برئاسة المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض أبوبكر قنونة، رفقة أعضاء اللجنة، آخر المستجدات والخطة المستقبلية قبيل الكشف عن التصميم والإشهار للهوية الجديدة للمعرض.

وحضر الاجتماع الثاني للجنة عمداء بلديات الزهراء والعامرية والسواني، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال.

يشار إلى أن مهمة اللجنة المُشكّلة من وزارة الاقتصاد إقامة أرض جديدة لمعرض طرابلس الدولي في منطقة العامرية، كبديل لأرض المعارض الحالية داخل مدينة طرابلس.

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