وزير العمل يبحث في القاهرة ملف العمالة المصرية

عُقِد اليوم السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماع ضم وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، مع نظيره وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العمل الليبية، فإن الاجتماع يأتي في إطار استكمال عملية الربط الإلكتروني، وذلك ضمن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في شهر أبريل الماضي بالعاصنة طرابلس.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجان الفنية بين البلدين، وبحث الاجتماع آليات التي تم التوصل إليها فيما يخص عملية الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر، بخصوص تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في ليبيا، ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لعدد من الاجتماعات التي عُقِدت في طرابلس مؤخرا بعد زيارة الوفد المصري لليبيا.

وأكد وزير العمل والتأهيل في كلمة له، على ضرورة التقيد بالتسجيل في منصة “وافد” التي أُطِلقَت في منتصف هذا الشهر، وذلك وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون الليبي خصوصا في ظل استمرار خطة “عودة الحياة”.

كما تم التطرق خلال الاجتماع، إلى عدد من المشاكل الفنية بخصوص البدء في هذه الآلية الجديدة، واخُتِتم الاجتماع على أن يتم البدء في استقبال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني في اليومين القادمين للبدء فعلا بتشغيل المنصة الرقمية “وافد”.

