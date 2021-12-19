ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاحد 19 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6089 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1804 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1044 دينار، والليرة التركية 0.2809 دينار، والدولار الكندي 3.5758 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2279 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2548 دينار، والدينار التونسي 1.6043 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4962 دينار ليبي.

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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 2021/12/19

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021: