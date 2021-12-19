الارصاد: تقلبات جوية شديدة وامطار رعدية وغزيرة مصحوبة بالبرد وزخات ثلجية

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 19/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

تبلغ التقلبات الجوية شدتها اليوم على الشمال الشرقي مصحوبة بإمطار رعدية جيدة الى غزيرة خاصةً على المنطقة ( الممتدة من المرج إلى درنة ) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتكون مصحوبة بسقوط حبات البرد ( التبروري ) وإحتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر ، مع رياح نشطة و درجات حرارة متدنية تتراوح مابين ( 11 – 13 ) ولا تتجاوز ( 8 ) على مناطق الجبل الاخضر .

ووفقا للتقرير تكون المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت تبقى الإحتمالية واردة هذا اليوم لسقوط أمطار متفرقة.

واشار التقرير إلى أن درجات الحرارة لبقية مناطق ليبيا مازالت منخفضة نسبياً خاصةً على المرتفعات الجبلية التي لاتتجاوز درجات الحرارة القصوى فيها هذا اليوم ( 11 مْ ) مْ فيما تتراوح على بقية المناطق مابين ( 14 – 18 ) مْ ، وتبقى الحرارة منخفضة على أغلب المناطق أخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية حيث تتراوح مابين ( 1 – 6 ) مْ .

بينما تكون حالة البحر مضطرب إلى شديد الإضطراب على طول الساحل مع إرتفاع للموج يصل الى ( 4.00 ) أمتار.