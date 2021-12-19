مصدر بالتجاري الوطني بالبيضاء لصدى: مراسلة النائب العام لمحافظ المركزي تفيد بتنبيه مجلس الإدارة المقال بضرورة الالتزام بالأحكام الناظمة لتكوين الجمعيات العمومية واجتماعاتها

قال مصدر بالمصرف التجاري البيضاء حصرياً لصدى الاقتصادية أن النائب العام قد راسل محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص المصرف التجاري الوطني.

وكشف المصدر بالقول: النائب نبه على مجلس إدارة المصرف التجاري المقال برئاسة المدعو عبدالوهاب المختار وفق قوله بضرورة الالتزام بمقتضى الأمر الولائي رقم 86 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2552021 القاضي بإنعقاد الجمعية العمومية التي انتهت بتغيير مجلس إدارة المصرف بتاريخ 2462021.

وقال: فقد نبه إلى مايدعو إليه مجلس الإدارة المقال وفق قوله من عزمه عقد جمعية عمومية للمصرف يوم 22122021 بأنه اضرار بالمصلحة العامة من النتائج محكمة الوقوع وعليه على مصرف ليبيا المركزي وفقاً لدوره الاشرافي تنبيه أعضاء مجلس الإدارة برئاسة عبدالوهاب المختار بضرورة الالتزام بالأحكام الناظمة لتكوين الجمعيات العمومية واجتماعاتها وعلى الأخص تحديد مكان الاجتماع بالمكان الذي يوجد به المقر الرئيسي للمصرف ومراعاة واقع انتهاء صلاحية شهادة السجل التجاري الممنوحة لهم وبالتالي فهي لا تنهض سبباً كافياً لحمل صحة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 22122021 ولا تتجاوز كونها ضرب من ضروب النزاع والتنكب عن تنفيذ ما أفضى إليه الأمر الولائي الرقم 86 لسنة 2021م.

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