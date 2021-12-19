الحكم المحلي تقوم بتحصيل إيرادات بلدية طرابلس المركز

قام الفريق الفني المكلف من قبل وزارة الحكم المحلي لزيارة عدد من البلديات للمتابعة وتقديم الدعم الفني، بزيارة بلدية طرابلس المركز وبحضور أمناء خزائن بلديات حي الأندلس وجنزور ومسلاتة وأمناء الخزائن النوعية التابعة للحرس البلدي.

حيث تم خلالها شرح أنواع الإيرادات المحلية وفقاً للائحة الإيرادات المحلية رقم 330 لسنة 2021 وكافة الإجراءات التنفيذية لتعبئة الإيصالات وباقي أدوات التحصيل مثل الطوابع والتذاكر والدورة المستندية والمجموعة الدفترية.

وتم كذلك البدء في تحصيل إيرادات بلدية طرابلس المركز، وتسليم الايصالات المالية والدفاتر إلى الخزائن النوعية التابعة للحرس البلدي كما تم الوقوف على عمل الخزائن النوعية التابعة للحرس البلدي ببلدية طرابلس المركز .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية