الخليج العربي للنفط تبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه الحقول والمواقع التابعة لها

قامت لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط اليوم الأحد بعقد اجتماعاً لمتابعة سير أعمال الشركة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع ، بحضور رئيس لجنة الإدارة صلاح القطراني ، وعضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والمعلومات أبوبكر بن عامر ، وعضو لجنة الإدارة للموارد البشرية والامداد والخدمات والنقل ، وعضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والتخطيط والشؤون الفنية ، ومنسق أمانة سر اللجنة ومدراء الإدارات المختصة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة نشاط الإدارات بمختلف الحقول والمواقع والمشاكل والصعوبات التي تواجهها لتنفيذ أعمالها ومتطلبات الإنتاج ورفع معدلات الإنتاج والمحافظة عليه.

كما تم أيضاً مناقشة الاختراقات الأمنية بالحقول والمواقع التابعة للشركة ، والتجاوزات وسُبل الحد منها.

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