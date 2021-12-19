مصرف الوحدة يطلق منتجات إسلامية جديدة (WEPAY )

بنغازي 19 ديسمبر 2021 (وال) _ أعلن مصرف الوحدة أمس السبت، عن إطلاق تطبيقات مصرفية إسلامية جديدة تحت شعار (أنت تختار ونحن ندفع).

والتطبيق الأول بعنوان ( اقرأ ) ويقدم خدماته بمنح تمويل إسلامي لأولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة والجامعات، لمساعدتهم في إتمام دراستهم، ويتم بموجبه دفع قيمة المصاريف الدراسية مقابل سداد أقساط لصالح المصرف بدون أي زيادة، على أن لا تتجاوز قيمة المصروفات الدراسية 15 الف دينار للعام الدراسي الواحد، ونسبة عائدات المصرف من هذه الخدمة 0%، وهذا لأول مرة على مستوى المصارف في جميع أنحاء العالم.

التطبيق الثاني بعنوان (أنت تختار ونحن ندفع) (WEPAY ) والهدف من إطلاق هذا التطبيق تغطية احتياجات المواطن، وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية، وهذه الخدمة تشمل جميع عملاء مصرف الوحدة دون إستثناء، وبالإمكان شراء مواد بناء ومواد منزلية وأثاث منزلي، عن طريق هذا التطبيق وغيرها من احتيجات العملاء .

وقد ابتدأ الحفل بكلمة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، تحدث من خلالها على أهمية هذه التطبيقات وما تقدمه من تسهيلات للعملاء.

وتطرق لضرورة وضع قوانين تواكب هذا التطور وتعديل القوانين السابقة الخاصة بالقطاع المصرفي في ليبيا.

عقبته كلمة مدير عام مصرف الوحدة الأستاذ مرعي البرعصي جاء فيها (هذه الخدمات التي انطلقت اليوم وفق خطة موضوعة مسبقا، بالاعتماد على منظومات مصرفية جديدة)، حيث تقدم بالشكر لموظفي مصرف الوحدة لما قدموه من جهد لانجاح عمل هذه التطبيقات التي تنطلق لدعم المشروعات التي قدمت من رجال الأعمال، قائلاً: أن المشكلة الوحيدة التي تواجهنا حاليا هي مشكلة المقاصة ونأمل أن تحل قريبا .

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال الأستاذ فراس بدر مدير إدارة الخدمات الالكترونية: ( نحن نعمل على تفعيل دور الخدمات الإلكترونية منذ 4 سنوات، واليوم نطلق خدمات الأولى من نوعها في ليبيا، ونعمل حاليا على فتح إنشاء فرع جديد إلكتروني، يعتمد بالكامل على المنظومات الحديثة بدون موظفين). (وال _ بنغازي) ه أ / ه ع

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