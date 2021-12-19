غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تتلقى دعوة من قبل اتحاد الغرف العربية للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2022

قام اتحاد الغرف العربية بتوجيه دعوة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2022 الذي يندرج ضمن فعاليات معرض “إكسبو دبي 2020 تحت شعار ” تواصل العقول، وصنع المستقبل” الذي ستنتظم فعالياته خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس 2022 .

حيث يأتي هذا المنتدى ضمن خطة اتحاد غرف التجارة العربية لتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار عبر دعم رواد الأعمال ، لما له من أثر إيجابي على دفع العجلة الاقتصادية في البلدان العربية بقيادة القطاع الخاص، وينظمه اتحاد الغرف العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية ، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا – البحرين التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وسيركز على ما ينبغي أن تقوم به الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتحقيق ريادة الأعمال والمرونة الاقتصادية في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم ما بعد جائحة كورونا .

وستنتظم ضمن هذا المنتدى فعاليات الأسبوع العربي للغرف العربية الأجنبية المشتركة، لاستعراض خبرات الدول المقر لهذه الغرف من حيث أفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمبتكرين في بلدانهم .

كما أنه من المنتظر أن يشارك في فعاليات المنتدى الوزارات والجهات الرسمية المختصة في الدول المشاركة ، وجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة المنبثقة عنها ، وعدد من المنظمات الدولية المهتمة بريادة الأعمال، وغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدان العربية، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، والغرف العربية الأجنبية المشتركة، وشركات ومصارف ومؤسسات مالية، وجامعات ومراكز بحوث، ورواد ورائدات أعمال.

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