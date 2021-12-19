وال| اختتام جلسات المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد للاتجاهات الحديثة في التسويق

بنغازي 19 ديسمبر 2021 (وال) _ ناقشت جلسات اليوم الثاني لمؤتمر الاتجاهات الحديثة في التسويق، استراتيجيات التسويق، (العلامات التجارية للأندية الرياضية، تطوير التراث الموسيقي الليبي، تجارب الإعلانات في الإعلام الليبي، دور التسويق خلال فترة الجائحة).

هذا وتطرق الأستاذ عز الدين بوسنينة من جامعة بنغازي حول الحلول المقترحة لتسويق الموسيقى الليبية قائلاً ( التراث الليبي له خصوصية تختلف عن الدول العربية الأخرى، فنحن نملك 2300 إيقاع مختلف، و مشكلتنا عدم وجود شركات متخصصة تمكننا من تصدير هذه الفنون، حيث أن الملحن ناصف محمود من اللذين لديهم فكر تسويقي و ساهم في تصدير اللحن الليبي عربيا، و من المهم أن ندرك كيف نوظف الموسيقى في التسويق).

و أكدت دراسة الباحث الدكتور عبد القادر بالقاسم من جامعة درنة حول العلاقة بين التسويق و الميزة التنافسية بالمصارف الليبية، و ضرورة تشجيع المصارف التجارية على الإهتمام بالتسويق المصرفي، لما له من أهمية لإرضاء العملاء، و أيضا لصناعة بيئة تنافسية، و إجراء دراسات و البحوث لمعرفة سلوك و رغبات العملاء، و رفع كفاءة موظفي المصارف بما يضمن تحقيق الأرباح.

وأضافت إليها توصيات الباحثة الدكتورة ملاك إبراهيم من جامعة بنغازي، عبر محور واقع التسويق في المصارف الليبية و دوره في تحقيق الأرباح قائلة: ( يتوجب على المصارف التجارية الإهتمام بالمزيج التسويقي، و إخضاع الموظفين لدورات تدريبية تكفل تسويق الخدمات المصرفية بالشكل المطلوب، وإدخال تكنولوجيا المعلومات لتوفير الوقت و الجهد و الوصول للنتائج المرجوة).

و تناولت مداخلة الأستاذ مصطفي حلمى المدير العام لمبيعات شركة عكاظ للمنتجات الغذائية، قراءة في أسواق ليبيا و مصر و السعودية قائلاً: ( ليبيا تعتمد إسلوب التسويق المباشر من خلال عروض داخل الأسواق و كبرى المراكز التجارية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة و هناك خطوات أساسية بجب إتباعها لضمان نجاح التسويق الداخلي، وهي الجذب و التحول و الإغلاق و إرضاء الزبون).

وتطرق الإعلامي خالد عثمان في مداخلة، لرحلة جمود التلفزيون الليبي سابقا، و مرحلة التحول التي شهدها قبل عام 2011، من خلال سرد الفرص و التحديات التسويق للبرامج التلفزونية وصولاً إلى العام 2021.

بينما سردت الإعلامية إهداء مكراز تجارب الإعلانات وتحدياتها في وسائل القنوات التلفزونية الليبية، وأهم معوقات التطوير و غياب ثقافة الإستراتيجيات في بعض الإدارات المتعاقبة.

و عرضت الورقة العلمية للدكتورة منال خضراوي من جامعة تونس، تجربتهم المحلية لتسويق برامج التوعية بمخاطر فيروس كورونا.

و تحدث الباحث الأستاذ عبد الله المطردي من جامعة بنغازي، عن تأثير جائحة كوفيد19 في أنماط الإستهلاك الليبي عبر جداول نسبية، موضحة نسب الإصابة وطرقها و الإستشفاء.

و جاءت مقارنة الدكتور معتز شفتر من جامعة طرابلس، توضح فروقات و تداعيات التسويق الرياضي عبر تجارب محلية و دولية، و صعوبة تسجيل علامات تجارية للنوادي المحلية و إهمال جانب هذا النوع من التسويق في كليات و أقسام الإعلام بالدولة الليبية.

وفي ختام جلسات اليوم الثاني، وزعت شهادات تقدير على المشاركين و الداعمين لنجاح المؤتمر، مؤكدين على ضرورة تحديث التشريعات و فتح آفاق علمية لتدريس هذا النوع من العلوم، الذي أصبح متداخلا مع شتى المجالات الحياتية. (وال _ بنغازي)

متابعة: هدى الشيخي

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