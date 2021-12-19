عون: نأمل الوصول إلى إنتاج 2.1 مليون برميل خلال ثلاثة أعوام

قال وزير النفط محمد عون الأحد، إن ليبيا تدرس إمكانية تقديم عقود من شأنها منح مكافآت للشركات النفطية العالمية؛ لزيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول منتصف العام المقبل 2022.

وأضاف عون في مقابلة أجرتها معه وكالة “بولمبيرغ” الأمريكية، إنه الوصول إلى هذا الرقم سيكون سهلا، إذا تم تمرير الميزانية للحكومة، والتي ستفتح الباب للتمويل لقطاع النفط، غير أن الحكومة يمكنها، عقد اتفاقيات خدمات نفطية مع شركات ليبية أو أجنبية خاصة لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج.

وأوضح عون، أن الإنتاج يتراوح حاليا بين 1.25 مليون و 1.3 مليون برميل يوميا، آملا في حال استقرار الدولة – من خلال الانتخابات أو تشكيل حكومة- في الوصول إلى 2.1 مليون برميل خلال عامين أو ثلاثة أعوام، بحسب الوكالة.

يشار إلى أن وزير النفط محمد عون، قال في حوار مع صحيفة الاتحاد الإماراتية في نوفمبر الماضي، إن المخصصات المطلوبة في الميزانية لتطوير قطاع النفط خلال العام الجاري العام تقدر بنحو 7 مليارات دينار، لكن لم تجر الموافقة سوى على ثلاثة مليارات فقط، لافتاً إلى أن المستهدف من عوائد نفطية خلال العام الجاري يقدر بنحو 20 مليار دولار.