وزير النفط: ليبيا قد تُبرم اتفاقيات مع شركات ليبية أو أجنبية لتطوير الحقول وزيادة الإنتاج

طرابلس 19 ديسمبر 2021 (وال)- أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أن ليبيا تتطلع إلى أن يصل إنتاجها من النفط نحو 2.1 مليون برميل يوميًا، وذلك في فترة زمنية تتراوح ما بين عامين أو ثلاثة أعوام .

وقال الوزير عون – في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية – إن ليبيا قد تمنح مكافآت لشركات نفطية، تفي بتعهداتها لزيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف 2022، وهي قد تُعاقب من لا يلتزمون .

وأشار وزير النفط والغاز إلى أن “الوصول إلى هذا الرقم ممكن؛ إذا تم اعتماد ميزانية معدة للقطاع أخيرًا والتي تفتح الباب للتمويل، وخلافًا لذلك، قد تعقد الدولة اتفاقيات خدمات نفطية مع شركات ليبية أو أجنبية خاصة، لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج، خاصة وإن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح حاليًا بين 1.25 مليون و 1.3 مليون برميل يوميًا، وإذا استقرت الدولة من خلال الانتخابات أو تشكيل الحكومة ، فنحن نأمل أن نصل إلى إنتاج 2.1 مليون برميل يوميًا) وفق بلومبيرغ. (وال)

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