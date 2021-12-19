عون: نعمل على زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً

قال وزير النفط والغاز محمد عون، في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” الإخبارية، إن الوزارة قد تمنح مكافآت تشجيعية لشركات نفطية، في سبيل زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول منتصف 2022.

وأضاف عون أن هناك إمكانية لعقد اتفاقات لخدمات نفطية مع شركات ليبية أو أجنبية خاصة، من أجل تطوير الحقول وتعزيز الإنتاج. مشيراً إلى أن الوصول لرقم 1.4 مليون برميل يومياً ممكن في حال تم اعتماد الميزانية.

كما ذكر عون أن استقرار البلاد حال إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يومياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

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