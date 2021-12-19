مدير مكتب المشروعات ببلدية بنغازي يبحث مع القنصل الإيطالي عملية ترميم المباني التاريخية بالبلدية

اجتمع مدير مكتب المشروعات ببلدية بنغازي “أسامة الكزة” مع القُنصل الإيطالي “كارلو باتوري”، وبحضور مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المكلف “عبدالواحد الكاديكي” ومدير فرع جهاز المُدن التاريخية “والي العبيدي” ومدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي “حمد العقيلي” .

حيث تم خلال اللقاء بحث سُبل ترميم المباني التاريخية وإمكانية توفير الدعم المادي والفني عن طريق إيجاد مُمولين، وأيضاً التعاون في مجالات التدريب وزيارة خُبراء ترميم المباني التاريخية بالمؤسسات وبيوت الخِبرة الإيطالية بالتنسيق مع البلدية والقطاعات العاملة داخل البلدية .

كم تم كذلك مُناقشة الرؤية المُستقبلية للمدينة من حيث البُنية التحتية والمباني التي فيها .

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