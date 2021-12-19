العامة للكهرباء تعلن عن سرقة أسلاك كهربائية مسافة 6000 متر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر على خط الوقود من 30 الدواجن بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 350 متر على خط الكروان من 30 بئر مروان بدائرة توزيع قصر بن عشىر.

وأضافت الشركة بأنه تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1450 متر على خط الثلاجات من 30 الترهوني بدائرة توزيع عين زارة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 750 متر على خط المشروع فرعية سوق الثلاثاء بدائرة توزيع شرق زليتن، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 450 متر سيدي سالم من 30 السبعة بدائرة توزيع جنوب زليتن.

وبحسب الشركة فتم سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 900 متر علي خط النهر من 30 بئر دياب بدائرة توزيع ترهونة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 900 متر على خط الراية من30 النهضة بدائرة توزيع صبراتة.

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