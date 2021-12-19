ضمن خطة عودة الحياة.. “الكيلاني” تطلق مبادرة التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة

قامت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الأحد، بإطلاق مشروع مبادرة التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة عودة الحياة ، وذلك بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ومنظمة الإسكوا .

كما أكدت “الكيلاني” على أن هذا المشروع من أهم المشاريع الاجتماعية ضمن سلسلة من المشاريع التي تبنتها وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن خطة عودة الحياة، مضيفة بأن هذا المشروع من المشاريع الاجتماعية لضمان حقوق ذوي الإعاقة بتبني عديد المبادرات التي تصب في مجملها لصالح ذوي الإعاقة .

حيث قدم وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي نبذة مختصرة عن أوجه التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي في كافة المواضيع ذات الإهتمام المشترك .

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