وكالة الطاقة تتوقع ارتفاعاً قياسياً في استهلاك الفحم

قالت وكالة الطاقة الدولية، بأن حرق الفحم لتوليد الكهرباء من المقرر أن يسجل مستوى قياسياً، على الرغم من الضغط لوقف الاحتباس الحراري.

وتوصلت الوكالة، إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أدى إلى عودة الفحم إلى الظهور خلال الأشهر الـ 12 الماضية في الهند والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتوقعت الوكالة، أن ينخفض الاستخدام في الولايات المتحدة وأوروبا العام المقبل، لكنها حذرت الصين والهند من دفع الطلب العالمي على الفحم إلى أعلى مستوياته في عام 2022 لتلبية الطلب على الكهرباء، وكذلك صناعة الصلب والأغراض الصناعية الأخرى.

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