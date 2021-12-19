جدول مواعيد رحلات مطار معيتيقة الدولي ليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021

إليكم جدول مواعيد إقلاع و وصول الرحلات الدولية والداخلية من وإلى مطار معيتيقة الدولي ليوم الاثنين الموافق 20_12_2021 إن شاء الله تعالى .

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